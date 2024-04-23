Израиль сбросил на Газу 75 000 тонн взрывчатки за 200 дней

Израиль сбросил на сектор Газа 75 тыс. тонн взрывчатки и уничтожил более 350 тыс. жилых домов за 200 дней с эскалации конфликта. Число погибших палестинцев превысило 34 тыс. человек, передает телеканал «Аль-Джазира».

С 7 октября 2023 года в результате израильских ударов уничтожены и повреждены порядка 380 тыс. жилых домов, 412 школ и университетов, три церкви, 556 мечетей и 206 исторических мест и объектов культурного наследия, 32 больницы и 53 медицинских центра.

Порядка 1,5 млн беженцев собрались в Рафахе, поскольку им пришлось покинуть свои дома в других частях Газы, где ЦАХАЛ проводила сухопутную операцию. Людям приходится часами стоять в очередях за хлебом и водой, многие дети бродят в поисках оброненных продуктов, поскольку большинство лишено возможности учиться.

С момента эскалации конфликта убиты по меньшей мере 34 183 палестинца, еще 77 143 ранены. Точное число погибших неизвестно, поскольку многие тела остаются под завалами, оставшимися от разрушенных бомбежкой домов.

После ухода израильских военных из Хан-Юниса во дворе больницы нашли несколько массовых захоронений казненных палестинцев. Из братских могил достали тела 283 человек. Глава ООН по правам человека Волкер Тёрк признался, что находится «в ужасе» от действий ЦАХАЛ в больницах Насера ​​и аль-Шифа. Тёрк призвал Израиль отказаться от военной операции в Рафахе, которая может привести к «новым зверским преступлениям».

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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