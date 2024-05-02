До 36 человек выросло число жертв обрушения автомагистрали в Китае

Число погибших в результате обрушения скоростной автомагистрали в Китае увеличилось до 36 человек. Спасатели достали из провала 23 автомобиля, сообщает агентство «Синьхуа».

Обрушившийся участок обыскивали с помощью собак и тепловизоров. В результате из-под обломков трассы и песка откипали 23 автомобиля. Число погибших выросло с 19 до 36 человек. Число пострадавших осталось прежним – 30 человек, все получили медицинскую помощь и находятся в стабильном состоянии.

На месте работают дорожники, ведется ликвидация последствий ЧП.

Напомним, в ночь на 1 мая основание трассы просело из-за ливней на участке скоростной автомагистрали Мэйчжоу-Дабу. В результате дорожное полотно лопнуло, и десятки машин рухнули вниз по склону.

Мэйчжоу, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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