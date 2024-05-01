В Китае 19 человек погибли при обрушении скоростной автомагистрали

Не менее 19 человек погибли в результате обвала участка дороги на скоростной автомагистрали в провинции Гуандун на юге Китая. Об этом сообщает «Синьхуа» со ссылкой на местные власти.

Еще 30 человек пострадали и были доставлены в больницу. По данным медиков, их жизням ничего не угрожает.

Обвал дорожного полотна произошел около 2:10 ночи на участке скоростной автомагистрали Мэйчжоу – Дабу в городе Мэйчжоу. По информации городских властей, длина обрушившегося участка дороги составляет около 18 метров, площадь – 184,3 квадратных метра. В результате происшествия 18 автомобилей слетели с трассы и упали в образовавшуюся яму. Судя по видео в китайских СМИ, некоторые автомобили в результате падения загорелись.

В спасательной операции были задействованы более 500 человек. Причина обвала дороги устанавливается. По версии местных властей, к обрушению дорожного полотка могли привести сильные дожди, обрушившиеся на провинцию Гуандун на прошлой неделе.

Пекин, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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