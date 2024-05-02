Колумбия разорвала дипломатические отношения с Израилем из-за действий израильских военных в секторе Газа. В ответ на это МИД Израиля заявил, что президент Колумбии Густаво Петро встал на сторону «монстров» – антисемитов.

Дипломатические отношения Тель-Авива и Боготы остановлены со 2 мая. Петро вновь обвинил израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в геноциде палестинцев.

«Завтра дипломатические отношения с Государством Израиль будут разорваны из-за президента-геноцида. Если Палестина умрет, человечество умрет, и мы не позволим ему умереть», – заявил колумбийский президент во время марша в честь Международного дня трудящихся.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац осудил решение Колумбии и обвинил ее президента в антисемитизме.

«История запомнит, что Густаво Петро решил встать на сторону самых отвратительных монстров, известных человечеству, которые сжигали младенцев, убивали детей, насиловали женщин и похищали невинных мирных жителей», – написал Кац в своем блоге.

Движение ХАМАС назвало решение Колумбии «победой во имя жертв палестинцев» и призвало другие страны поступить с Тель-Авивом аналогично.

«Нацистская оккупационная армия продолжает разрушительные нападения на палестинский народ в секторе Газа. Мы высоко ценим политическую позицию президента Петра», – цитирует сообщение ХАМАС агентство «Анадолу».

Движение заявило, что решение Колумбии считают «победой во имя жертв палестинцев и их справедливого дела». ХАМАС призвало другие страны также разорвать дипломатические отношения с Израилем.

В конце февраля президент Петро призвал объявить блокаду Биньямину Нетаньяху и отказался покупать оружие у Израиля. Решение принято после сообщения о расстреле в секторе Газа мирных жителей, стоящих в очереди за гуманитарной помощью.

Богота, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube