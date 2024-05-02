Число жертв израильских ударов в Газе почти достигло 35 600 человек

Число погибших в результате израильских ударов по сектору Газа достигло 34 596 человек. Израиль открыл три КПП для доставки гуманитарной помощи, но угроза голода в анклаве остается.

Минздрав Газы обновил статистику по убитым и раненым с момента эскалации палестино-израильского конфликта. В анклаве подтверждена смерть 34 596 палестинцев, только за минувшие сутки 28 человек были убиты и 51 ранен. Общее число пострадавших увеличилось до 77 816 человек.

Очевидцы рассказали, что ЦАХАЛ нарастила мощность артиллерийских обстрелов и ночных бомбардировок, особенно в центральной части Газы. Лагерь беженцев Нусейрат ежедневно подвергается нескольким ударам. В районе Аль-Муграка бушуют бои между боевиками ХАМАС и израильскими военными. Обстрелы продолжаются на севере территории, в том числе, в районе Шейх-Иджлин, передает телеканал «Аль-Джазира».

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 7 октября 2023 года израильские военные 443 раза атаковали медицинские учреждения и их сотрудников. В результате только этих нападений погибли 723 и ранены 924 человека. 101 больница и медцентр повреждены, как и 106 машин скорой помощи. Последствия некоторых атак пока неизвестны, например, ущерб от нападения на больницу Насер в Хан-Юнисе, где в братских могилах нашли почти 400 тел погибших.

По данным телеканала, жители Газы уже ощутили последствия открытия трех КПП для доставки гуманитарной помощи: Рафах и Карем-Абу-Салем на юге, Эрез (Бейт-Ханун) на севере. В северную часть пропустили 31 грузовик с вещами первой необходимости, включая лекарства. Но гуманитарный кризис сохраняется, доставленной помощи недостаточно.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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