В Нигере военные РФ разместились на американской базе

Российские военнослужащие разместились на той же военной базе, что и американские войска, в Нигере. Они находятся в разных помещениях, но ситуация «не очень хорошая», пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника Минобороны США.

Российские военные вошли на авиабазу 101 рядом с международным аэропортом в столице Нигера Ниамее, где уже размещены американские войска. Россияне заняли отдельный ангар и не смешивались с американскими войсками, отметил чиновник. По его мнению, ситуация сложилась неприятная и подняла вопросы о судьбе американских объектов после вывода войск из Нигера.

«Ситуация не очень хорошая, но в краткосрочной перспективе управляемая», – сказал представитель МО США.

Власти Нигера приказали Штатам вывести из страны почти тысячу военнослужащих. Американских военных изгнали сразу из нескольких африканских стран после прихода к власти групп, настроенных нарастить дистанцию с Западом.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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