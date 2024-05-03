Почти половина граждан США ожидает гражданскую войну

Почти половина (41%) опрошенных американцев считает вероятной гражданскую войну в ближайшие пять лет. Респонденты уверены, что переизбрание Джо Байдена повысит шансы на окончательный раскол общества, следует из данных опроса Rasmussen Reports.

Порядка 41% опрошенных считают гражданскую войну вероятной, из них 16% – весьма вероятной. 49% респондентов не думают, что война внутри страны случится в ближайшие пять лет, а 20% – считают такое развитие события маловероятным.

При этом, 37% респондентов считают гражданскую войну вероятной в случае переизбрания Джо Байдена. Возвращение в Белый дом Дональда Трампа снизит шансы на раскол в обществе: только 25% опрошенных считают вероятной войну при президентстве Трампа. Еще 30% избирателей уверены, что исход президентских выборов не повлияет на настроения в стране.

Опрос проведен 21-23 апреля среди 1105 совершеннолетних американцев по телефону или онлайн. Погрешность составляет 3 п.п.

В марте политики и эксперты заявили, что риск гражданской войны в США выше, чем думает большинство граждан. С мрачными прогнозами выступают не только сторонники теорий заговора, но и «мейнстримные» политики.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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