СМИ предупредили о скачке угрозы гражданской войны в США

Риск гражданской войны в США достиг такого уровня, что с мрачными прогнозами выступают не только сторонники теорий заговора, но и «мейнстримные» политики, передает телеканал CNN.

Политики и эксперты отметили, что риск гражданской войны в стране выше, чем думает большинство граждан. Громче других о росте социально-политической напряженности в Штатах говорит бывший президент США Дональд Трамп. Он предупредил о «бедламе в стране» в случае своего поражения в президентской гонке.

Политолог Барбара Уолтер отметила рост сторонников теории, что современное общество безнадежно и его нужно уничтожить ради создания нового порядка. Это происходит на фоне увеличения числа оружия на руках у обычных жителей страны.

«В США проживает 4% населения мира, но на их долю приходится примерно 40% мирового запаса огнестрельного оружия. Расизм, антисемитизм и ксенофобия вошли в мейнстрим политического и социального дискурса в Штатах. На фоне доступности оружия риск роста домашнего и политически мотивированного насилия, включая массовые расстрелы, нападения на критически важные объекты инфраструктуры, нельзя игнорировать», – говорится в материале.

Авторы отметили, что противостояние потеряло географическую привязку. Новая гражданская война не будет идти по схеме «Север против Юга». Более вероятен «общенациональный терроризм».

В начале 2023 года в Конгрессе заявили, что Вашингтон полностью оторван от мира обычных американцев, и в обществе нарастает угроза гражданской войны. В самом начале предвыборной кампании в США предсказали, что президентские выборы 2024 года будут более жесткими, чем обычно, и могут закончиться гражданской войной вне зависимости от имени победителя.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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