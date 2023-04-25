Деменция, коррупция и манипуляции: президентские выборы в США завершатся гражданской войной

В США предстоящие в 2024 году президентские выборы будут еще более ожесточенные, чем предыдущие, и могут закончиться гражданской войной вне зависимости от того, кто на них победит. Об этом в комментарии РИА «Новый День» заявил политолог, заместитель председателя комитета Госдумы по информполитике, технологиям и связи Олег Матвейчев. По его оценке, глубинное государство, которое стоит за действующим главой государства Джо Байденом, будет стремиться всеми способами сохранить власть и скрыть свою коррупционную деятельность.

«Байден управляет Америкой не сам. Понятно, что человек находится в состоянии деменции и, конечно, за ним маячат уши вот этого самого глубинного государства, про которое говорил в свое время [экс-президент США Дональд] Трамп, но которое он победить не смог. То есть глубинное государство управляет и манипулирует этим президентом, и ведет себя безответственно. Конечно, они будут делать все, чтобы Байден и они, вот эта группировка сохранили свою власть», – отметил Матвейчев.

Парламентарий обратил внимание, что в интересах Байдена скрыть коррупционную деятельность своей администрации. «Методы они используют самые противозаконные. Мы видели, что на прошлых всевозможных выборах они принуждали членов своей Демократической партии к определенным действиям. Финансы тоже будут на их стороне, и Байден может стать таким консолидированным кандидатом. Если они не найдут кого-то еще, типа Мишель Обамы, то он может попытаться стать консолидированным кандидатом», – пояснил он.

Вместе с тем Матвейчев обратил внимание на результаты последнего соцопроса в США, согласно которому «Байден, похоже, проигрывает даже Трампу». «Трамп тоже, что называется, не первой свежести, и он уже не является президентом надежды, но мы видим, как он набирает очки, пользуясь немощью Байдена. То есть в ситуации [выбора] Байден – Трамп вполне может оказаться, что Трамп переможет. А в ситуации, когда республиканцы выберут более свежего, чем Трамп кандидата, но не менее боевого – тем более у них возрастут шансы», – сказал Матвейчев.

При этом политолог полагает, что из-за используемых демократами фальсификаций и манипуляций результат предстоящих президентских выборов под большим вопросом. «Выборы фактически они могут проиграть, а де-юре все будет нарисовано так, как на последних выборах с Трампом. То есть все пройдет нечестно и незаконно. Поэтому сам результат выборов под большим вопросом», – подчеркнул он.

«Результат выборов, скорее всего, не признает проигравшая сторона. И, скорее всего, Америку ждет в том или ином виде очередной «майдан». Причем, он может начаться даже раньше, чем сами выборы. Как в прошлый раз мы видели движение BLM свирепствовало, потом захваты Конгресса и так далее. Вот следующие выборы в Америке будут гораздо более ожесточенными и может дойти до гражданской войны», – заключил Матвейчев.

Сегодня Байден официально объявил об участии в президентских выборах в ноябре 2024 года. Ему 80 лет, он является старейшим президентом США. Ранее о своем намерении баллотироваться от Республиканской партии объявил Трамп.

Примечательно, что, судя по результатам одного из последних соцопросов, большинство американцев не хотели бы вновь видеть Байдена и Трампа кандидатами в президенты.

Москва, Мария Соколова

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