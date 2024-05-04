Число пропавших без вести в секторе Газа достигло 10 000 человек

Порядка 10 тыс. человек числятся пропавшими без вести в секторе Газа, в их числе оставшиеся под завалами разрушенных домов. Число погибших превысило 34,6 тыс. человек, следует из данных Минздрава Газы.

С момента эскалации конфликта в секторе Газа подтверждена смерть 34 654 палестинцев, еще 77 908 ранены. Среди погибших 14 944 ребенка и 9 849 женщин, что составляет около 72% от общего числа. При этом, действия Израиля привели к гуманитарной катастрофе в секторе Газа, в результате которой более миллиона человек недоедают, а 30 детей погибли от недоедания и обезвоживания.

Только за минувшие сутки 32 человека были убиты, 41 ранен. По данным правительства Газы, Израиль 210 раз за день атаковал анклав. За все время наземной операции израильская армия совершила 370 массовых убийств.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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