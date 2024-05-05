Макрон заявил о необходимости диалога с Россией

Европа должна поддерживать диалог с Россией для сохранения международного порядка, заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Мы поступаем правильно, оставляя двери открытыми для переговоров с Россией. В противном случае мы бы отказались от международного порядка, а также от мира и безопасности», – сказал Макрон в интервью La Tribune.

Ранее Макрон не исключил приглашение президента РФ Владимира Путина на саммит «Группы двадцати». По мнению французского лидера, присутствие Путина должно быть итогом обсуждения всех стран-участниц организации.

Париж, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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