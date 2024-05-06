В США 2500 человек задержаны на акциях в поддержку Палестины

Полиция США задержала в колледжах по всей стране порядка 2500 участников пропалестинских акций. Несколько учебных заведений отменили церемонии вручения дипломов, передает Fox News.
Все выходные в Штатах проходили студенческие демонстрации против действий израильских военных в секторе Газа. Протестующие захватывали различные помещения в колледжах, откуда их не сразу удалось выгнать. В некоторых городах участники акций разбили палаточные лагеря с намерением повторять выступления ежедневно.
В Чикаго сторонники Палестины и сторонники Израиля вышли на митинги одновременно, потребовалось вмешательство полиции. В Лос-Анджелесе полиция разогнала студентов Университета Южной Калифорнии и убрала лагерь на территории кампуса.
Ожидается, что акции протеста в университетах продолжатся несмотря на то, что на следующую неделю запланированы выпускные церемонии. Некоторые вузы, в частности Университет Южной Калифорнии, отменили церемонии вручения дипломов из соображений безопасности. Церемонию заменили семейным праздником в парке.
Президент США Джо Байден осудил антиизраильские студенческие митинги. Он заявил, что акции вышли за рамки мирного протеста, поскольку сопровождаются битьем окон в зданиях кампусов, отменой выпускных и порчей частной собственности.
Вашингтон, Наталья Рязанова
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