Япония сбросила пятую партию воды с АЭС «Фукусима-1»

Компания Tokyo Electric Power завершила пятый этап сброса воды с АЭС «Фукусима-1». В океан вылили 7 800 тонн очищенного охладителя, пишет портал 47news.

Новая череда сбросов воды с океан началась 19 апреля и завершилась 7 мая. На этом этапе из резервуаров вылили 7 800 тонн воды, которую использовали для охлаждения реактора аварийной станции. Всего за год планируется сбросить 54 600 тонн воды, прошедшей очистку.

По данным компании, пробы не показали отклонений в концентрации радиоактивного вещества трития.

Всего на территории АЭС находится более 1,34 млн тонн воды. Она прошла очистку и будет сброшена в океан отдельными партиями. На сброс всей жидкости может понадобиться около 30 лет.

Токио, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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