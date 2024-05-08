США остановили отправку бомб в Израиль из-за операции в Рафахе

США приостановили поставку бомб для Израиля из опасений, что их могут использовать при операции в Рафахе. Вашингтон признал, что некоторые виды боеприпасов представляют особую опасность при использовании в густонаселенных районах, передает телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника.

Штаты готовили к отправке в Израиль 1800 бомб весом 2000 фунтов и 1700 бомб весом 500 фунтов. Вашингтон обеспокоен вероятностью, что ЦАХАЛ использует эти боеприпасы для ударов по югу сектора Газа, включая Рафах.

«Особую озабоченность вызывает применение 2000-фунтовых бомб и воздействие, которое они могут оказать в густонаселенных городских районах, как мы видели в других частях Газы. Мы еще не приняли окончательного решения о том, как продолжить эту поставку», – сказал чиновник.

Высшие чины США подтвердили, что Тель-Авив регулярно информировал Вашингтон о своих планах по операции в секторе Газа. Но американское руководство якобы было не в курсе действий, которые израильские военные сейчас предпринимают в Рафахе. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что военная операция в городе Рафах продлится столько, сколько потребуется для полного уничтожения боевиков ХАМАС.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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