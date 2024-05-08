Сеул допустил, что иностранным врачам разрешат практиковать внутри страны

Иностранные медики смогут практиковать в Южной Корее без подтверждения квалификации в случае «повышенной медицинской опасности». Законодатели предложили значительно изменить южнокорейский закон о медицине на фоне кризиса в отрасли.

Парламентарии Южной Кореи предложили пакет поправок в закон о медицине в связи с серьезными сбоями в медицинском обслуживании граждан из-за забастовки врачей-стажеров. Законопроект планируется рассмотреть до 20 мая.

«Лицам с медицинской лицензией, выданной иностранными государствами, разрешат легально заниматься медицинской практикой в ​​Южной Корее в случаях объявления режима повышенной медицинской опасности», – сообщило агентство «Рёнхап».

Проблемы в сфере здравоохранения начались в феврале, когда правительство объявило об увеличении набора в медвузы. Более 90% из 13 000 врачей-стажеров приостановили работу в знак протеста. Профессора медицины, которые работают старшими врачами в больницах, подержали стажеров и подали в отставку. Работа некоторых больниц была парализована, сорвалось множество плановых операций.

Сеул, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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