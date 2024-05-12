«Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию и ритуальное святотатство – Захарова

Конкурс «Евровидение», который в этом году проходил в шведском Мальме, «переплюнул любой шабаш или ритуальное святотатство», считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, «похороны Западной Европы проходят штатно».

Захарова в своем телеграм-канале опубликовала видеоролик с кадрами шокирующих выступлений участников «Евровидения» на фоне музыки Игоря Корнелюка «на балу у сатаны» из сериала «Мастер и Маргарита».

«Евровидение-2024» переплюнуло любую оргию, шабаш или ритуальное святотатство. Похороны Западной Европы проходят штатно. Без сюрпризов», – прокомментировала официальный представитель МИД РФ.

Стоит отметить, что Россия в последние годы не участвует в этом конкурсе. В только что завершившемся шведском «Евровидении-2024» победу одержал швейцарский певец Немо Меттлер (Немо) с песней The Code.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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