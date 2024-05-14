Байден одобрил запрет на покупку урана в России

Президент Джо Байден подписал закон о запрете на закупки урана из России. Советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что эта мера поможет «восстановить лидерство Америки в ядерном секторе».

«13 мая президент подписал «Закон о запрете импорта российского урана», который запрещает импорт необлученного низкообогащенного урана, произведенного в РФ или российским предприятием», – сообщила пресс-служба Белого дома.

Джейк Салливан считает, что новый закон восстановит «лидерство Америки в ядерном секторе» и на поколения вперед обеспечит безопасность энергосектора США. Поскольку запрет на импорт урана укрепит энергетическую и экономическую безопасность страны за счет «устранения зависимости от России в области гражданской ядерной энергетики».

Посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что запрет уранового импорта ударит по экономике США, поскольку у Вашингтона недостаточно собственных обогатительных мощностей. Под ударом окажется и мировой рынок уранового топлива для АЭС, ведь решение Штатов нарушит хрупкий баланс между экспортерами и импортерами урановой продукции.

«Финансовые потери для США будут куда больше, чем для России. Однако местным стратегам главное – навредить нашей стране. Немаловажно и то, что без нашей урановой продукции многие хваленые «зеленые» проекты могут провалиться. Отечественные профильные компании просто ускорят реализацию проектов в других странах. А локти кусать придется вашингтонским горе-стратегам», – приводит слова посла российская дипмиссия.

В госкорпорации «Росатом» назвали маловероятным успешное замещение российского урана без создания угрозы для энергетической безопасности его стран-покупателей.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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