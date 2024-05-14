ЦАХАЛ разбомбила дом, где укрывались около 100 беженцев

Израильские военные разбомбили трехэтажное здание в лагере беженцев Нусейрат. В доме находились около 100 человек, достать из-под завалов удалось лишь пятерых, передает телеканал «Аль-Джазира».

В ночь на 14 мая ЦАХАЛ ударила по трехэтажному дому, где прятались беженцы, которым пришлось уйти из своих домов в восточном и центральном районах сектора Газа. Бригады гражданской обороны, медики и волонтеры всю ночь разбирали обломки, чтобы добраться до пострадавших. За семь часов удалось вытащить пять человек.

Без тяжелой техники разобрать завалы невозможно, а топлива для экскаваторов нет. Из-под обломков слышны голоса, но очевидцы опасаются, что спасательную операцию придется прекратить.

По данным Минздрава Газы, общее число жертв израильских ударов достигло 35 173 человек, раненых – 79 061 человека. Только за минувшие сутки убиты 82 человека и ранены 234.

В БАПОР подсчитали, что около 450 тыс. человек были насильственно перемещены из города Рафах на юге сектора Газа из-за атак израильских военных.

«Люди постоянно находятся в состоянии страха, сталкиваются с угрозой истощения и голода. Нигде нет безопасности. Единственная надежда – немедленное прекращение огня», – говорится в сообщении агентства.

Настроенные против палестинцев израильтяне регулярно нападают на гуманитарные колонны, грабят грузовики и сжигают то, что не могут унести. Израильские военные никак не пресекают подобные действия, а результате помощь не доходит до палестинцев, которые страдают от голода и антисанитарии.

Накануне в Египте сообщили, что потеряли доверие к США и Израилю. Каир отметил, что ситуацию в секторе Газа стала неуправляемой. Страна присоединилась к иску ЮАР в адрес Израиля с обвинением в геноциде.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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