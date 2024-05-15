Швеция отказалась отправлять военных на Украину

Отправка шведских военных на Украину не стоит в ближайших планах, заявил министр обороны королевства Пол Йонсон. Ситуация может измениться, если придется решать вопрос поддержки союзников по НАТО.

«Здесь и сейчас нет конкретного предложения. Если появится, мы сможем принять его на рассмотрение», – сказал министра в интервью Breaking Defense.

При этом, шведские парламентарии предложили увеличить расходы на оборонные статьи с 2,2 до 2,6% от ВВП страны. Министр отметил, что предложение скорее всего будет утверждено.

Президент Чехии Петр Павел считает отправку войск стран НАТО на Украину невозможной в принципе, поскольку это грозит столкновением с Россией. Чешский лидер также завил, что конфликт на Украине пора останавливать и начинать обсуждение мирного сосуществования.

«Необходимо остановить войну и начать дискутировать о будущем устройстве, но не без согласия Украины, России и стран, которые будут гарантами этого соглашения», – цитирует президента чешское издание iDNES.cz.

Павел призвал союзников Украины и Киев быть реалистами: вернуть занятые ВС РФ территории вряд ли удастся. Теперь важно прийти к компромиссу в урегулировании ситуации.

Напомним, проект соглашения Брюсселя и Киева о гарантиях безопасности содержит положение о запрете на отправку западных войск в зону конфликта. Специалисты ЕС смогут провести с представителями Украины консультации в случае агрессии третьей страны.

Стокгольм, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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