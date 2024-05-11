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Отправка европейских войск на Украину исключена: СМИ раскрыли содержание договора о гарантиях безопасности ЕС и Киева

Фото: ec.europa.eu

В согласованном проекте соглашения ЕС и Киева о гарантиях безопасности Украины исключается отправка западных войск в зону боевых действий, пишет немецкое издание Die Welt со ссылкой на документ.

«(Согласно проекту соглашения) прямое участие солдат ЕС на стороне украинских солдат в боевых действиях против России исключается», – утверждается в публикации (цитата по РИА «Новости»).

По информации Welt, в случае атаки на Украину ЕС предложит Киеву консультации о его поддержке в течение суток после инцидента.

Как отмечается, обсуждаемые гарантии безопасности касаются политической, военной и экономической помощи Украине и должны действовать до тех пор, пока Киев не вступит в ЕС и НАТО. Издание пишет, что Брюссель намерен предоставить эти гарантии в ближайшее время – самое позднее в начале июля.

Брюссель, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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