Дания пообещала Киеву новый безвозмездный пакет помощи

Правительство Дании предоставляет Киеву очередной пакет военной помощи, который поможет в обеспечении противовоздушной обороны и работы артиллерии. Как сообщает министерство обороны страны, общая сумма помощи оценивается в 5,6 млрд крон ($815 млн), из которых 2,4 млрд ($349 млн) предназначены на закупку систем ПВО, а часть средств связана с поставкой истребителей F-16.

«Сегодня мы проинформировали Совет по внешней политике о новом безвозмездном пакете помощи Украине. В этом пакете, уже 18-м по счету, основной упор сделан на ПВО и артиллерии, столь необходимых Украине. Кроме того, мы зарезервировали средства на прямые инвестиции в украинскую оборонную промышленность, равно как выделили деньги на предстоящую поставку Украине F-16, запланированную на лето», – уточнил министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, слова которого цитирует ТАСС.

Как отмечается, за последние два года датская поддержка Украины составила около €5,6 млрд в области обороны и около €584 млн на помощь гражданскому обществу.

Копенгаген, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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