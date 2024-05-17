В Техасе жертвами урагана стали четыре человека

На американский штат Техас обрушился ураган, жертвами которого стали по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на местные власти.

Основном удар пришел по городу Хьюстон. Шторм со скоростью ветра 160 километров в час, эквивалентный урагану Айк, оставил значительные разрушения в центре города. Из-за непогоды были приостановлены полеты в двух основных аэропортах.

Два человека погибли в результате падения деревьев, еще один получил смертельные травмы из-за крана, который повалило сильными порывами ветра. Обстоятельства гибели четвертого устанавливаются.

Кроме того, около миллиона потребителей остались без электричества из-за обрыва линии электропередачи. Аварийные бригады устраняют последствия стихии.

Остин, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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