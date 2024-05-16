В Швейцарии мужчина бросился с ножом на прохожих и ранил шестерых

Мужчина с ножом бросился на прохожих и ранил шесть человек до того, как его задержали. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, передает BFM-TV.

ЧП случилось 15 мая в городе Цофинген кантона Аргау. Первого прохожего подозреваемый ранил на вокзале, потом напал еще на несколько человек и сбежал. Полиция нашла 40-летнего нападавшего через два часа в доме и задержала. Подозреваемый оказал сопротивление и был ранен, поэтому его отвезли в больницу.

Четыре человека получили несерьезные ранения, а двое находятся в тяжелом состоянии. Полиция выясняет мотивы его поступка. Пока известно, что нападавший действовал один и выбирал жертв случайным образом.

В пригороде австралийского Сиднея мужчина напал с ножом на священника. Прихожане бросились на помощь пастырю, и в результате были ранены еще четыре человека.

Цофинген, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube