Вучич вспомнил слова маршала Жукова о неблагодарности Запада

Президент Сербии Александар Вучич процитировал маршала СССР Георгия Жукова о неблагодарности Запада, когда говорил о голосовании по проекту резолюции ГА ООН по Сребренице. Вучич заявил, что готов лишиться поста, но намерен отстоять честь Сербии.

«Я смирился со своей политической судьбой, своих людей за кресло не отдам. Как сказал маршал Жуков, некоторые в Европе никогда не простят нам их освобождения. Я не Жуков, я – маленький человек, избранный президентом небольшой, но свободолюбивой страны. Никогда они мне не простят, что я посмеялся над теми, кто хотел быстро одолеть Сербию», – сказал Вучич в интервью RTS.

Сербский лидер подчеркнул, что у сербов только одна родина, и ее честь нужно сохранить. Последствия принятия резолюции по Сребренице могут не проявиться немедленно, но для будущих поколений это будет большой удар. Вучич отметил, что инициаторы голосования могли обсудить ситуацию с Сербией, если бы намеревались сделать «что-то хорошее».

По его мнению, документ стал ответом стран НАТО на отказ Сербии безусловно поддержать санкции против России.

«Помимо работы на европейском пути, для нас крайне важно поддерживать дружеские отношения с нашими друзьями на Востоке, а также в Африке и Латинской Америке. Мы знали, что поскольку не ввели санкции против России, многие копья будут ломаться на нашей спине», – сказал президент.

Проект резолюции предлагает провозгласить 11 июля «Международным днем размышления и памяти о геноциде 1995 года в Сребренице», и отмечать его ежегодно. Россия использовала свое право вето в 2015 году, когда Великобритания предложила свой документ, в котором убийства в Сребренице около 8 тыс. боснийских мусульман назывались геноцидом.

1 мая постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что проект резолюции создан не для увековечивания памяти жертв тех событий, а носит политизированный характер. Принятие документа приведет к обострению ситуации в Боснии и Герцеговине и на Балканах.

В конце марта Вучич заявил, что получил новости, угрожающие национальным интересам Сербии. И этот вызов будет одним из самых тяжелых для нации.

Белград, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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