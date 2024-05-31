США собрали куски пирса в Газе и пообещали восстановить его

Пентагон пообещал восстановить плавучий пирс для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа. Военные уже выловили из моря все части развалившегося сооружения, передает агентство «Анадолу».

Временный порт по доставке гумпомощи в сектор Газа открылся 17 мая. Но после двух недель использования почти полностью разрушился, части пирса прибило к берегу. Пентагон объявил, что причиной разрушения стал шторм и повышение уровня моря.

Фрагменты сооружения выловили из воды и доставили в израильский порт Ашдод. В Пентагоне заявили, что пирс можно восстановить, но на это потребуется более недели.

Вопрос доставки гуманитарной помощи по воде и воздуху стал актуален, когда израильские военные перекрыли все КПП на границе сектора Газа. Специалисты гуманитарных организаций и ООН неоднократно сообщали, что объема помощи, которая попадает в анклав, катастрофически недостаточно для обеспечения нужд жителей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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