«Погибли Калинин и Молотов, но Сталин никуда не делся», – эксперты обсуждают катастрофу с президентом Ирана

Гибель в авиакатастрофе президента Ирана Эбрахима Раиси может быть выгодна как Израилю, так и США. Некоторые эксперты полагают, что катастрофа может быть неслучайной. Впрочем, так считают не все. Нет единства и в том, насколько серьезными окажутся последствия.

Политический обозреватель Андрей Перла напоминает, что Иран – ключевая страна не только для Ближнего Востока. «С точки зрения запада, который ведет против нас войну украинцами, на нашей стороне действует «ось зла»: Россия, Иран, Китай, КНДР. Если слушать Байдена, в Палестине Израиль вместе с США сражается с тем же врагом, что и Украина. Если слушать украинскую пропаганду, то они там уверили себя, что они «как Израиль». Ну, а на материальном уровне – Украина страдает от «гераней», которые принято отождествлять с «шахедами» иранского производства. Так что и смерть Раиси, с точки зрения запада, – удар по Ирану и России едва ли не в равной степени», – считает он.

Писатель-фантаст Сергей Лукьяненко сомневается, что за авиакатастрофой могут стоять Израиль или США. «Сразу возникает вопрос – случайна ли катастрофа. Но как мне кажется, ни США, ни Израилю – при всей их нелюбви к Ирану, разжигать новый конфликт на Ближнем Востоке, причем потенциально очень горячий, не хочется. Так что если и допускать террористический акт, то это может быть лишь какая-то сторона: 1. Ненавидящая Иран (за дружбу с Россией к примеру). 2. Находящаяся в отчаянном положении. 3. Практикующая террористические методы. 4. Жаждущая разжечь всемирный пожар по принципу «сгорел овин, гори и хата». Ну я даже не знаю, существуют ли в мире подобные отморозки», – написал он на странице «ВКонтакте».

Политолог Марат Баширов в своем телеграмм-канале «Политджойстик» пишет, что сейчас главная задача силовиков Ирана – найти ответ на вопрос: что случилось, и от него будет многое зависеть. Эксперт рассказал, что 13 мая Индия подписала 10-летний контракт с Ираном на развитие и эксплуатацию иранского порта Чабахар.

«Индия развивает порт Чабахар на юго-восточном побережье Ирана вдоль Оманского залива как способ транспортировки товаров в Иран, Афганистан и страны Центральной Азии, минуя порты Карачи и Гвадар в Пакистане.

Заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, отвечая на вопрос о сделке, сообщил журналистам, что санкции США в отношении Ирана остаются в силе, и предупредил, что Вашингтон будет продолжать их обеспечивать. «Любая организация, любой, кто рассматривает возможность деловых сделок с Ираном, должен осознавать потенциальные риски, которым они себя подвергают, и потенциальный риск санкций», – заявил Патель журналистам.

«Это удар по контролю транспортных коридоров США. И вот через неделю гибнет Раиси», – заявил Баширов.

Историк Борис Мячин, напротив, призывает своих подписчиков «ВКонтакте» «не плодить сущности»: «Иногда авиакатастрофа – это просто авиакатастрофа, как это случилось, например, с самолетом президента Польши Качиньского весной 2010 года под Смоленском. Есть золотое правило – бритва Оккама. Не надо плодить сущностей сверх необходимого. Не надо выдумывать заговор, контрреволюцию и гражданскую войну до тех пор, пока не доказано обратное. У вас есть неоспоримые свидетельства заговора? Записи телефонных переговоров агентов Моссада? Протоколы секретного заседания иранских аятолл, на котором они принимают решение избавиться от президента Раиси, потому что он типа «слишком либерален»? Прекратите писать чушь. Раиси был яростный фундаменталист, который в 1979 году принимал активное участие в Исламской революции, будучи совсем еще желторотым пацаном. Это во-первых.

Во-вторых, реальная власть в Иране не в руках президента, а в руках шиитского духовенства. Агентам Моссада и ЦРУ надо убить либо свергнуть духовного лидера Ирана – рахбара (т. е. Хаменеи), чтобы союзники Ирана по антиглобалистской борьбе в Пекине и Москве начали переживать, суетиться и срочно усиливать свою личную охрану. Грубо говоря, в Иране вчера погибли Калинин и Молотов, но Сталин никуда не делся. Он все так же сидит в своем тегеранском кабинете в Бейт-и-Рахбари и руководит Исламской революцией. Персы немного поплачут, а потом назначат нового Калинина, вот и все».

Напомним, вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси потерпел крушение 19 мая неподалеку от границы с Азербайджаном. Раиси и ряд других высокопоставленных чиновников летали в приграничную территорию на открытие новой дамбы. Тела погибших в авиакатастрофе направлены в Тебриз, поисковая операция завершена, сообщило иранское общество Красного Полумесяца.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

© 2024, РИА «Новый День»

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