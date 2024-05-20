В авиакатастрофе с вертолетом президента Ирана выживших нет

Закончилась поисково-спасательная операция по обнаружению места падения вертолета с президентом Ирана. Вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси при падении полностью сгорел. Все, кто находился на его борту, считаются погибшими, пишет Reuters.

«К сожалению, все находившиеся считаются погибшими в результате крушения вертолета президента Ирана», – говорится в публикации.

Глава Иранского общества Красного Полумесяца подтвердил, что в авиакатастрофе никто не выжил.

Напомним, что вертолет с президентом Ирана и главой МИДа потерпел крушение 19 мая неподалеку от границы с Азербайджаном – примерно в 600 километрах к северо-западу от Тегерана. Раиси и ряд других высокопоставленных чиновников летали в приграничную с Азребайджаном территорию на открытие новой дамбы.

Тегеран, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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