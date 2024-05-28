В США двигатель пассажирского самолета загорелся во время взлета

В США самолет загорелся во время взлета. Пассажиров эвакуировали. Проводится расследование. Об этом сообщают местные СМИ.
Инцидент произошел в аэропорту Сиэтла в Чикаго. Борт Airbus А320 авиакомпании United Airlines разгонялся на взлетно-посадочной полосе, когда из двигателя повалил черный дым.
Пассажиры заметили возгорание и запаниковали. Самолет прервал взлет и был отбуксирован с ВПП в сопровождении пожарной бригады.
148 пассажиров эвакуировали, они продолжили путь на другом воздушном судне. Федеральное управление гражданской авиации устанавливает причины произошедшего.
Вашингтон, Зоя Осколкова
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