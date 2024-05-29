В США в здании Chase Bank прогремел взрыв

В США произошел взрыв в здании банка. По предварительным данным, пострадали семь человек, двое числятся пропавшими без вести.

Инцидент произошел в городе Янгстаун в штате Огайо. Мощный взрыв разрушил первый этаж в 13-этажном доме. На место прибыли экстренные службы.

Известно, что в здании помимо банка располагаются жилые площади. Жителей эвакуировали из опасений, что дом может рухнуть.

К данному моменту известно о семи пострадавших, один из них находится в тяжелом состоянии. Два человека пропали без вести. Спасатели продолжают разбор завалов.

Проводится расследование. Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа из подземного трубопровода.

Вашингтон, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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