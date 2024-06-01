В Афганистане 20 человек погибли на затонувшем пароме

Паром с пассажирами затонул при переправе через реку на востоке Афганистана. На борту находились 25 человек, и только пяти удалось спастись, передает AP.
ЧП случилось утром 1 июня в районе Моманд Дара. Местные жители используют лодки собственного производства для переправы через реку. Одна такая перевозила 25 человек, но внезапно затонула. Из воды удалось достать живыми пять человек: мужчину, женщину и трех детей.
На месте инцидента работают спасатели и местные жители, пытаясь найти выживших или тела погибших. На берегу дежурит скорая помочь.
Паром со 130 пассажирами затонул у северного побережья Мозамбика из-за перегруза. По меньшей мере 94 человека погибли, 26 пропали без вести.
Исламабад, Наталья Рязанова
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