Около 45 украинцев погибли при попытке сбежать из страны, чтобы не попасть под мобилизацию, сообщила Госпогранслужба Украины. Только в мае 10 человек погибли при попытке переплыть пограничную реку Тису.

Пограничники «насчитали уже почти 45 человек», ставших «жертвами авантюризма или трусости», говорится на официальной странице Западного регионального управления Госпогранслужбы в соцсети. Но реальное число погибших при попытке сбежать из страны больше. Только в мае 10 человек утонули, пытаясь переплыть реку Тиса.

Ведомство заявило, что граждане погибли «при попытках преодолеть естественные препятствия»: тела находили в горах и реках на границе с Евросоюзом. В приграничной зоне все чаще регистрируют случаи появления диких зверей, в частности, медведей.

Как сообщал «Новый День», украинские пограничники расстреливают своих граждан при попытке сбежать из страны на фоне усиления мобилизации. Известно о десятках подобных случаев.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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