Украинские пограничники расстреливают своих граждан при попытке сбежать из страны на фоне усиления мобилизации, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. Ему известно о десятках подобных случаев, когда украинцы пытаются переправиться через реку Тиса в Румынию.

«Уже известно, как минимум о двух десятках подобных смертей. Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Усиление мобилизации привело к тому, что в ряде городов перекрывают все дороги и проводят подомовые обходы, чтобы найти мужчин призывного возраста.

При этом, украинцы бегут не только от армии, но и уже будучи в рядах военных. В Харьковской области объявили план-перехват из-за массового бегства солдат с передовой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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