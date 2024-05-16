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Четверг, 16 мая 2024, 09:00 мск

Новости Конфликт на Украине

Новости, Кратко, Популярное

Десятки украинцев убиты и ранены при попытке сбежать от мобилизации

Украинские пограничники расстреливают своих граждан при попытке сбежать из страны на фоне усиления мобилизации, рассказал сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов. Ему известно о десятках подобных случаев, когда украинцы пытаются переправиться через реку Тиса в Румынию.

«Уже известно, как минимум о двух десятках подобных смертей. Не столько людей тонет, сколько убивают, когда понимают, что они уже переплывают и их вернуть нельзя. Румынская сторона начала фиксировать большое количество людей с огнестрельными ранениями, но это умалчивается по согласованию с Киевом и непосредственно с Брюсселем и Вашингтоном», – сказал Рогов в беседе с РИА Новости.

Усиление мобилизации привело к тому, что в ряде городов перекрывают все дороги и проводят подомовые обходы, чтобы найти мужчин призывного возраста.

При этом, украинцы бегут не только от армии, но и уже будучи в рядах военных. В Харьковской области объявили план-перехват из-за массового бегства солдат с передовой.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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