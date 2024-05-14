Марочко: ВСУ объявили план-перехват из-за массового бегства солдат

Бегство украинских солдат с линии боевого соприкосновения стало таким массовым, что в Харьковской области объявили план-перехват, рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

«В связи с массовым бегством военнослужащих из зоны активных боевых действий силовым блоком по запросу оборонного ведомства Украины объявлен план-перехват в Харьковской области. На всех основных дорогах установлены мобильные блокпосты», – приводит его слова ТАСС.

Сотрудники МВД и Службы безопасности Украины дежурят на блокпостах вместе с вооруженными людьми «без опознавательных знаков». Там же стоит бронетехника. По словам Марочко, проверяют тщательно: у всех пассажиров просят документы, машины досматривают. На многих участках собрались «километровые пробки».

Украинские военные признались, что быстрое продвижение ВС РФ повергло их в шок. За три дня российские силы освободили девять населенных пунктов и взяли под контроль рекордные по площади территории.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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