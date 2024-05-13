Украинские военные шокированы тем, как быстро продвигаются российские силы в зоне СВО. За три дня ВС РФ взяли под контроль по меньшей мере девять населенных пунктов, отвоевав рекордный участок территории за такой срок, пишет New York Times.

«Украинский солдат, служащий под Харьковом, и его товарищи не спали несколько дней и были в шоке от того, насколько быстро движутся русские. Российские войска захватили по меньшей мере девять сел и поселков, а это больше квадратных миль в день, чем почти в любой другой момент войны. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация «значительно ухудшилась», – говорится в статье.

При этом, генерал заявил, что ВС РФ пока не удалось прорвать украинские оборонительные линии. Но командир разведки Денис Ярославский раскритиковал защиту на линии соприкосновения: «Первой линии укреплений и мин просто не существовало».

Российское наступление поставило Украину в очень опасное положение. Украинским военным уже несколько месяцев не хватает боеприпасов, солдаты измотаны. Некоторые аналитики считают, что несмотря на неудачи ВСУ в последние дни «общего направления войны это не изменит».

Высокопоставленные украинские офицеры признали, что удерживаемый ВСУ фронт рухнет уже летом без массовой поддержки Запада. Польский генерал Вальдемар Скшипчак заявил, что ситуацию на фронте не изменит никакая помощь от союзников Киева, потому что Украина не может найти «кем воевать».

Нью-Йорк, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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