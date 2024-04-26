Украина получит помощь от Запада в ближайшие дни, но это не изменит ситуацию на фронте, заявил польский генерал Вальдемар Скшипчак. Главная задача Киева не в том, чтобы выпросить помощь у союзников, а чтобы найти «кем воевать».

Военная помощь США поможет киевскому режиму продержаться до лета, но не продвинуться, так что положение на фронте не изменится. Но дальше все будет зависеть от того, сумеют ли ВСУ пополнить свои ряды.

«Прежде всего, им нужно найти, кем воевать. Им не хватает примерно 150-200 тыс. солдат, причем эти подразделения должны быть полностью укомплектованы и способны вести боевые действия в полном объеме. Но чтобы они пришли на фронт, нужно время для подготовки», – сказал Скшипчак в радиоэфире RMF FM.

В том же ключе высказался МИД КНДР, заявив, что военная помощь США лишь временно облегчит страх Украины перед поражением, но не поможет изменить ситуацию на поле боя.

Западные аналитики считают, что положение украинских сил в зоне конфликта ухудшается так быстро, что Россия может одержать победу еще до окончания президентского срока Джо Байдена. Запад мало чем может помочь Киеву, поскольку производство боеприпасов в Европе идет слишком медленно.

Варшава, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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