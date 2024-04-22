Politico предсказала победу России до выборов в США

Положение украинских сил в зоне конфликта ухудшается так быстро, что Россия может одержать победу еще до окончания президентского срока Джо Байдена. Запад мало чем может помочь Киеву, поскольку производство боеприпасов в Европе идет слишком медленно, пишет газета Politico.

«Пришло время взглянуть в лицо фактам: ситуация на фронте ухудшается, победа России на Украине может наступить раньше, чем многие прогнозируют. Возможно, даже до того, как истечет срок полномочий президента США Джо Байдена», – говорится в статье.

Европа слишком медленно наращивает производство вооружений для своевременной помощи Киеву. К тому же, часть продукции ВПК останется в Европе, чтобы закрыть дефицит, образовавшийся из-за помощи Украине. Издание отметило, что Европе нужно производить еще больше современных вооружений, если она хочет наладить оборону, независимую от США.

«Обещания будущих расходов – это не то же самое, что реальные контракты, которые побудят европейских оборонных подрядчиков наращивать производство быстрыми темпами и в нужных масштабах. А без европейского перевооружения НАТО просто обрекает себя на провал», – говорится в издании.

Украинская разведка спрогнозировала большие проблемы ВСУ во второй половине мая, а военные чины на условиях анонимности подтвердили неустойчивость украинских позиций в зоне СВО. Они признали, что одного концентрированного удара ВС РФ хватит, чтобы фронт рухнул.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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