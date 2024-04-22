Украинские войска столкнутся с большими трудностями в мае, заявил признанный в РФ террористом и экстремистом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Он назвал большим успехом российских войск освобождение Авдеевки в ДНР.

Глава украинской разведки признал, что ВСУ давно уже сталкиваются с проблемами в зоне конфликта. Но во второй половине мая ситуация заметно ухудшится, причем не только на линии соприкосновения, но и в политической сфере.

«Да, есть проблемы на фронте, эти проблемы не сегодня появились и даже не три месяца назад. Это системная проблема, с которой мы столкнулись. Нас ждет довольно тяжелая, по нашей оценке, ситуация в ближайшее время. Это трудный период будет. Середина мая, начало июня», – сказал чиновник в интервью украинской службе BBC.

Одной из проблем в зоне конфликта стала потеря Авдеевки. ВС РФ добились настоящего успеха, когда лишили украинские войска одного из главных укрепрайонов ВСУ.

«У россиян был реальный успех в Авдеевке. Это нужно признать. Это факт», – сказал чиновник.

Военные чины в Киеве спрогнозировали, что удерживаемый ВСУ фронт рухнет летом без поддержки от Запада. Другие высокопоставленные офицеры заявили, что Запад уже ничем не поможет Украине, и при первом же сосредоточенном ударе ВС РФ фронт рухнет.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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