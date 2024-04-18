Удерживаемый ВСУ фронт рухнет уже летом, если Киев так и не получит поддержку от Запада. Обещания союзников поддерживать Украину «столько, сколько нужно» выглядят все менее серьезными, пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных украинских офицеров.

Один из боевиков пожаловался, что его артиллерийскому подразделению уже четыре недели не подвозят снаряды.

«Несколько высокопоставленных офицеров нарисовали мрачный прогноз, по которому линия фронта может рухнуть этим летом, когда ожидается наступление российских войск. Опасения усугубляются шквалом российских атак. Военные в частном порядке признают, что этим летом неизбежны новые потери. Вопрос только в том, насколько тяжелыми они будут», – говорится в статье.

Вместе с запасами снарядов у ВСУ тает уверенность в поддержке Запада и боевой дух. Все меньше военных, политиков и обычных граждан на Украине верят, что помощь от союзников придет и придет вовремя.

«Политические лидеры страны признали, что общественное настроение падает. Даже если Россия не сможет прикончить Украину, частичная победа приведет в подвешенное состояние шансы Киева на вступление в ЕС и НАТО», – отметило издание.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что для Украины наступает критический момент из-за нехватки вооружений. Высокопоставленные украинские военные признали, что фронт ВСУ не выдержит натиска российских сил, если они сосредоточат усилия в одном месте. Они допустили, что прорыв возможен даже в нескольких местах, и Запад уже ничем не поможет Украине.

Киев, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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