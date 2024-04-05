В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины и попросили помощи

Для Украины наступает критический момент из-за нехватки вооружений. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак изданию Politico. По его словам, для Киева очень важно, чтобы пакет американской военной помощи на 60 млрд долларов был одобрен Конгрессом США в апреле.

Как отметил Ермак, он уверен, что помощь Украине в конечном итоге будет согласована, однако не знает, когда это пройдет. Как пишет издание, Ермак настаивал, чтобы Вашингтон выделил помощь Киеву как можно скорее.

«Я очень надеюсь, что пакет помощи будет одобрен в этом месяце, потому что Украина приближается к критическому моменту», – сказал он.

«Проблема для нас – во времени», – отметил Ермак. «Хочу подчеркнуть, что сейчас критический момент. Очень важно, чтобы пакет был одобрен в этом месяце», – подчеркнул он.

Глава офиса добавил, что ВСУ «критически нуждаются» в дополнительных системах ПВО и в ракетах для комплексов Patriot.

Напомим, спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал представить новый проект документа о помощи Украине после пасхальных каникул, которые продлятся до 9 апреля. Так, в документе может быть прописана помощь Киеву в виде кредита, а также может появиться норма об изъятии замороженных российских активов в пользу Украины.

Ранее неназванные украинские военные чины рассказали Politico о мрачной для ВСУ картине на поле боя. Они признали, что украинская армия не выдержит натиска российских сил, если они сосредоточат усилия в одном месте. По их словам, прорыв фронта возможен даже в нескольких местах, и Запад уже ничем не поможет Киеву.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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