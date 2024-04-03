В США предупредили, что помощь Украине обанкротит будущие поколения

Выделенная Украине помощь сделает банкротами будущие поколения американцев, предупредил конгрессмен Илай Крейн. Он поразился тому, что Белый дом игнорирует безопасность собственной страны, отправляя налоги своих граждан в другое государство.

Крейн отметил, что Запад намеренно затягивает конфликт на Украине. И это обойдется американскому бюджету в такую сумму, которая доставит проблемы будущим поколениям граждан США.

«Мы финансируем то, что кажется еще одной вечной войной, которая обанкротит будущие поколения, и при этом игнорируя нашу собственную безопасность. Абсурдно, что вопрос о переводе налоговых долларов на Украину вообще рассматривается», – сказал конгрессмен в беседе с телеканалом Fox News.

Он заявил, что вопрос поддержки киевского режима должен быть «полностью исключен» из повестки. Политик призвал Белый дом и своих коллег заняться «стремлением к мирным переговорам».

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон пообещал представить новый проект документа о помощи Украине. Подготовленный спикером вариант парламентарии увидят после пасхальных каникул, которые продлятся до 9 апреля.

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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