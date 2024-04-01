Спикер Джонсон анонсировал голосование по помощи Киеву

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал рассмотрение проекта о выделении помощи киевскому режиму после пасхальных каникул. Политик представит свою версию документа, содержащего «важные нововведения».
«Мы представим новый продукт, но, я думаю, в нем будут некоторые важные нововведения. Планируем представить его на рассмотрение, когда Палата представителей соберется», – приводит слова политика Fox News.
Джонсон назвал часть изменений в документе, в том числе замену помощи на предоставление кредита, применение закона о REPO, который поможет Вашингтону изъять российские активы в пользу Украины. Джонсон также призвал США наладить экспорт природного газа, чтобы лишить Россию этой статьи доходов.
Спикер отметил, что его работа сталкивается с трудностями из-за малочисленности республиканцев в Палате. Для продвижения проекта ему нужен «каждый член партии», заявил Джонсон.
Американские парламентарии выйдут с каникул после 9 апреля.
В середине марта Майк Джонсон заявил, что возобновить оказание помощи Украине необходимо в форме «займа, программы ленд-лиза или передачи замороженных российских активов».
Вашингтон, Наталья Рязанова
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