Спикер Джонсон анонсировал голосование по помощи Киеву

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон анонсировал рассмотрение проекта о выделении помощи киевскому режиму после пасхальных каникул. Политик представит свою версию документа, содержащего «важные нововведения».

«Мы представим новый продукт, но, я думаю, в нем будут некоторые важные нововведения. Планируем представить его на рассмотрение, когда Палата представителей соберется», – приводит слова политика Fox News.

Джонсон назвал часть изменений в документе, в том числе замену помощи на предоставление кредита, применение закона о REPO, который поможет Вашингтону изъять российские активы в пользу Украины. Джонсон также призвал США наладить экспорт природного газа, чтобы лишить Россию этой статьи доходов.

Спикер отметил, что его работа сталкивается с трудностями из-за малочисленности республиканцев в Палате. Для продвижения проекта ему нужен «каждый член партии», заявил Джонсон.

Американские парламентарии выйдут с каникул после 9 апреля.

В середине марта Майк Джонсон заявил, что возобновить оказание помощи Украине необходимо в форме «займа, программы ленд-лиза или передачи замороженных российских активов».

Вашингтон, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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