Украинские власти готовятся провести тотальную мобилизацию в пяти городах. Об этом сообщил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при ОП РФ, глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, массовой мобилизации в ближайшие дни будут подвергнуты Запорожье, Харьков, Павлоград, Славянск и Константиновка. «Речь идет о полном перекрытии дорог в городах с установкой блокпостов, фильтрационными мероприятиями, поквартирным и подомовым обходами. Всё запланировано ориентировочно начиная с 17-18 мая», – рассказал общественник, чьи слова приводит РИА «Новости».

Как отметил Рогов, режим Зеленского бросает жителей подконтрольных прифронтовых регионов на убой как пушечное мясо.

«В города прибывают сотни сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата – прим. ред.) с подкреплением Нацгвардии и СБУ для отлова людей», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», 18 мая на Украине вступает в действие новый закон о мобилизации, направленный на быстрое пополнение истощенной армии. Власти рассчитывают набрать не менее 400 тысяч новых солдат в возрасте от 25 до 60 лет. Впрочем, по данным опросов, надеть военную форму сейчас готовы не более 30% респондентов, а в реальности – еще меньше.

Ранее представитель Сумского областного ТЦК признал, что на Украине сложилось «масштабное социальное неприятие армии».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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