В Индии 33 сотрудника избирательных участков и один избиратель умерли из-за жары

Порядка 33 сотрудников избирательных участков умерли в Индии из-за жары. Один человек умер около урны для голосования, когда пришел проголосовать, передает NDTV.

Предварительно, 33 сотрудника избирательных участков умерли от теплового удара в ходе голосования на парламентских выборах в штате Уттар-Прадеш. Среди погибших охранники, уборщики и другие сотрудники. Власти заявили, что обеспечили работникам доступ к прохладным помещениям и воде, чтобы пережить жару.

Один из избирателей также умер на участке для голосования в округе Баллия Лок Сабха. Мужчина потерял сознание около избирательной урны. Прибывшие медики доставили его в больницу, и там констатировали смерть.

Всего власти получили сообщения о 96 случаях смертей на фоне жары. В девяти случаях подтвердилось, что причиной стал тепловой удар, еще 81 случай проверяют. Еще шесть смертей были признаны не связанными с погодой.

По прогнозам метеорологов, 2 июня температура воздуха будет держаться на уровне 30 градусов вместо 43, зафиксированных ранее. Днем в центральных районах Индии ожидаются кратковременные дожди.

31 мая власти сообщили о 24 погибших вследствие жары в большинстве регионов Индии. Столбики термометров поднялись до отметки в 50 градусов.

Нью-Дели, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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