В Индии из-за аномальной жары погибли 24 человека

В Индии жертвами аномально высокой температуры воздуха стали 24 человека. Столбики термометров превысили 50 градусов. Об этом сообщает Reuters.

Индию накрыла тепловая волна. От жары страдают жители большинства регионов страны. Средняя температура, характерная для этого время года, превысила норму на 6,4 градуса. В некоторых районах Дели на этой неделе была зафиксирована самая высокая температура в стране за всю историю – 52,9 градуса.

«В правительственной больнице в районе Роуркела в штате Одиша зарегистрировано 10 смертей», – сообщает агентство со ссылкой на заявление индийских властей.

Еще 14 человек скончались в штате Бихар, 10 из которых занимались организацией национальных выборов.

Власти объявили красное предупреждение из-за рекордно высокой температуры воздуха. Жителям рекомендовали без необходимости не покидать дома.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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