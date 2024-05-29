Нью-Дели изнывает от жары, людям не хватает воды

Рекордная температура в 49,9°C была зафиксирована во вторник в Нью-Дели, столице Индии. Как сообщает Индийская метеорологическая служба, страну накрывают «сильные волны жары» и аналогичная температура ожидается в среду, 29 мая.

Власти Нью-Дели также предупредили о риске нехватки воды, поскольку жители изнемогают от жары. В некоторых местах уже произошли сокращения поставок. Министр водных ресурсов Атиши Марлена призвал жителей к «коллективной ответственности» за то, чтобы положить конец растрате воды, сообщила в среду газета Times of India. «Чтобы решить проблему нехватки воды, мы приняли ряд мер, таких как сокращение подачи воды с двух раз в день до одного раза в день во многих районах», – сказал Атиши. -Сэкономленная таким образом вода будет нормироваться и распределяться по районам, испытывающим нехватку воды и где запасов воды хватает всего на 15-20 минут в день».

Индийская метеорологическая служба предупредила о последствиях жары для здоровья, особенно для младенцев, пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.

Тем временем, северо-восточные штаты Западная Бенгалия и Мизорам пострадали от сильного ветра и проливных дождей, сопровождавшихся мощным циклоном Ремаль, который опустошил Индию и Бангладеш в воскресенье. В результате непогоды погибло более 38 человек, а миллион человек был эвакуирован.

Метеорологический департамент Бангладеш заявил, что этот циклон был одним из самых продолжительных за всю историю страны, и обвинил в его исключительной продолжительности изменение климата по всей планете.

Нью-Дели, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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