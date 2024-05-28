Пакистан накрыла аномальная жара

Пактистан накрыла аномальная жара: температура воздуха поднялась выше 52 градусов по Цельсию в южной провинции Пакистана Синд. Это является самым высоким показателем за весенне-летний период и близко к рекордному уровню температуры за весь период наблюдения за погодой в этой стране.

В Мохенджо-Даро, городе в Синде, известном своими археологическими памятниками, относящимися к цивилизации долины Инда, построенной в 2500 году до нашей эры, за последние 24 часа температура поднялась до 52,2 C, сообщил высокопоставленный представитель Метеорологического департамента Пакистана Шахид Аббас.

На данный момент этот показатель является самым высоким за лето и приблизился к рекордным для города и страны показателям в 53,5°C и 54°C, соответственно.

Мохенджо-Даро – небольшой городок, в котором очень жаркое лето и мягкая зима, а также мало осадков. Сейчас жизнь в нем практически остановилась, сообщает CNN. Люди не выходят из дома, предпочитая пересидеть жару в помещниях.

Местный врач Муштак Ахмед добавил, что местные жители приспособились к жизни в экстремальных погодных условиях и предпочитают оставаться дома или возле воды.

«Пакистан является пятой наиболее уязвимой страной к воздействию изменения климата. Мы стали свидетелями сверхнормальных дождей и наводнений», – заявила на пресс-конференции в пятницу Рубина Хуршид Алам, координатор премьер-министра по вопросам климата, добавив, что правительство проводит информационные кампании из-за волн жары.

Самая высокая температура была зарегистрирована в Пакистане в 2017 году, когда температура поднялась до 54 C в городе Турбат, расположенном в юго-западной провинции Белуджистан. Это второй по величине показатель в Азии и четвертый по величине в мире, сказал Сардар Сарфараз, главный метеоролог Метеорологического департамента Пакистана.

Волна жары утихнет в Мохенджо-Даро и прилегающих районах, но ожидается, что новый период затронет и другие районы Синда, включая столицу Карачи – крупнейший город Пакистана.

Москва, Елена Васильева

© 2024, РИА «Новый День»

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