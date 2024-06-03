Несколько человек убиты и ранены ударами ВВС Израиля по Сирии

Несколько человек погибли и пострадали в результате ночных ударов военно-воздушных сил Израиля по окрестностям сирийского города Алеппо.

Израильские ВВС нанесли удар с юго-восточного направления около 00:20 часов в ночь на 3 июня. Целью были военные объекты в окрестностях города. Несколько человек убиты и ранены, на земле зафиксированы «материальные потери», передает Syria.tv со ссылкой на источник среди военных.

Другой источник сообщил, что авиаудар пришелся по медеплавильному заводу в Хайяне к северу от Алеппо. Попадание привело к мощному пожару.

Вечером 29 мая Израиль ударил по сирийскому городу Банияс на побережье Средиземного моря. В результате один человек погиб, около десяти ранены.

Дамаск, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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