СМИ: Израиль атаковал Сирию

Израиль вечером в среду, 29 мая, нанес воздушный удар по городу Банияс на побережье Средиземного моря, в результате которого есть жертвы и раненые мирные жители, – передает агентство САНА.

Агентство со ссылкой на военный источник в Дамаске пишет, что «израильская авиация со стороны Ливана около 19:30 нанесла удар по жилому зданию и еще одному объекту в городе Банияс на северо-западе Сирии, в результате чего погибла девушка, и еще около десяти мирных жителей получили ранения».

Дамаск, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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