Удар Израиля по школе ООН убил 39 человек

Порядка 39 человек погибли в лагере беженцев «Нусайрат» в центральной части сектора Газа в результате воздушного удара. Израильские военные подтвердили, что их истребители нанесли удар по школе Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинских беженцев и организации работ.

Израильские силы атаковала школу БАПОР 6 июня. В здании укрывались десятки семей, перемещенных из других районов анклава в связи в военной операцией ЦАХАЛ. Также ударом разрушен соседний жилой дом в лагере беженцев «Нусайрат», передает агентство «Анадолу».

Минздрав Газы подтвердил смерть 39 человек в результате атаки, десятки ранены. Пострадавших доставили в больницу «Мученики Аль-Аксы», где число пациентов втрое превысило расчетную вместимость. Семьи раненых сказали, что не было предупреждения о возможном ударе, и они не успели покинуть здание, которое начало рушиться. Некоторые пришли в школу специально, чтобы спрятаться от агрессии Израиля, поскольку здание объявили эвакуационным центром. Но оказалось, что там тоже небезопасно.

Израильские военные подтвердили вылет истребителей в район школы БАПОР в центральном районе анклава и удар по зданию, передает телеканал «Аль-Джазира».

Палестинское правительство осудило атаку на мирное учреждение и геноцид против палестинского народа. В правительстве подчеркнули, что США поддерживают Израиль в совершении массовых убийств. Палестинцы призвали ООН и другие международные институты надавить на Тель-Авив ради прекращения геноцида, убийства женщин и детей.

Общее число жертв израильских ударов по сектору Газа выросло до 36 586 человек, число пострадавших – до 83 074 ранены.

Накануне израильские военные объявили о военной операции еще в двух районах в центре сектора Газа: лагере беженцев Эль-Бурейдж и восточной части города Дейр-эль-Балах.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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