Израиль проводит операции еще в двух районах в секторе Газа

Израильские военные развернули боевые действия в двух районах в центре сектора Газа. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Оперативные действия проводятся в лагере беженцев Эль-Бурейдж и восточной части города Дейр-эль-Балах. «Операции начались на основе разведывательной информации, указывающей на присутствие террористов и террористической инфраструктуры на земле и под ней в этих районах», – заявили израильские военные.

До начала наземной операции ВВС Израиля нанесли серию ударов по находящимся в этой местности военным комплексам, складам с оружием и подземной инфраструктуре.

По последним данным, с начала боевых действий в секторе Газа погибли более 36 тысяч человек, пострадали свыше 82 тысяч. Израиль потерял около 1,2 тысячи человек.

Тель-Авив, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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